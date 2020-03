Cigániková nesúhlasí s Matovičom, že o rezort zdravotníctva nie je záujem

Zvolená poslankyňa Národnej rady (NR) SR za SaS Jana Cigániková nesúhlasí s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom, že o ministerstvo zdravotníctva nie je okrem jeho hnutia záujem. Dodala, že SaS má záujem o rezort, ako aj o post predsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo.

„Za SaS hovorím, že o tento rezort máme veľký záujem. Preto, ako som aj pred voľbami avizovala, prejavili sme vážny záujem o post šéfa výboru pre zdravotníctvo, ktorý je ministerstvu v podstate nadriadený,“ reagovala Cigániková na sociálnej sieti. SaS by mali pripadnúť dve ministerstvá, podľa Cigánikovej má SaS ako ekonomická strana záujem o jedno ekonomické ministerstvo. „K tomu sme prejavili záujem o školstvo, ktoré je naozaj problematické,“ dodala.

Matovič cez víkend uviedol, že jeho favoritom na post ministra zdravotníctva je Marek Krajčí, ktorý bol členom parlamentného zdravotníckeho výboru. V hre sú podľa neho dvaja - traja kandidáti. Matoviča podľa jeho slov mrzí, že OĽaNO je jediné, ktoré o tento rezort prejavilo záujem.

Cigániková nesúhlasí s Matovičovými slovami, že by o ministerstvo nebol záujem. „Bohužiaľ, voliči nám na ďalšie ministerstvo nedali mandát, ale ak si Igor myslí, že to jeho Marek Krajčí nezvládne, radi vezmeme aj zdravotníctvo. Ako ho však poznám, Marek to zvládne a ja som pripravená byť mu maximálne nápomocná,“ vysvetlila. „Voliči rozhodli a dali mandát aj zodpovednosť najmä tebe. Nevyhováraj sa preto na vlastných partnerov, nerobí to dobrotu. A nie je to vôbec fér,“ dodala na adresu Matoviča.

Sulík na pondelkovej tlačovej konferencii poznamenal, že rokovania o prerozdelení rezortov medzi budúcimi koaličnými partnermi OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí by sa mohli ukončiť ešte tento týždeň.