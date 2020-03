Koronavírusom sa nakazila aj vodička MHD

Základné, umelecké i materské školy ostanú od utorka (10. 3.) do konca týždňa zatvorené. O preventívnom opatrení v dôsledku rizika prenosu nového koronavírusu to po stretnutí so starostami mestských častí hlavného mesta uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Opatrenie vyplynulo aj z pondelkového oznámenia starostu Ružinova Martina Chrena, ktorý zverejnil na sociálnej sieti status, že u jednej z učiteliek materskej školy na Palkovičovej ulici bol ráno potvrdený nový koronavírus a nie je možné vylúčiť, že neprišlo k infikovaniu ďalších osôb. Vallo na pondelkovom brífingu zároveň oznámil, že ďalšou pozitívne testovanou je aj jedna vodička električky DPB.

Vallo pripomenul doteraz vykonané opatrenia na úrovni mesta i opatrenia vyplývajúce z rozhodnutia štátu. Primátor oznámil, že hlavné mesto uzatvára svoje kultúrne, spoločenské a športové centrá vrátane zoologickej záhrady i zimného štadióna. Vallo takisto vyzval obyvateľov na zvýšené dodržiavanie hygienických opatrení, taktiež zvýšenú pozornosť a starostlivosť o zdravotný stav.

Starostovia rovnako apelovali na ďalších zriaďovateľov a požiadali ich o realizáciu preventívnych opatrení, to isté adresovali i smerom k organizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí v hlavnom meste. „V tomto prípade by malo prísť plošné rozhodnutie z úrovne štátu,“ naznačili.

Vodiči dostanú dezinfekčné prostriedky

V bratislavskej hromadnej doprave vodiči postupne dostávajú dezinfekčné prostriedky, gél na ruky spolu s utierkami, a tiež dezinfekčný prostriedok na madlá i dopytové tlačidlá, ktorý môžu využívať počas služby. Dezinfekciou sú vybavení aj revízori. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová.

V rámci preventívnych opatrení pred šírením nového koronavírusu DPB zabezpečil pri vstupoch do vozovní a výpravní dezinfekciu na ruky pre všetkých zamestnancov. Dezinfekciou sú vybavené aj sociálne zariadenia pre vodičov.

Dezinfekcia sa vo vozidlách podľa Volfovej vykonáva štandardne každý deň špeciálnym prípravkom najmä na madlách a tyčiach a raz mesačne sa dezinfikuje celý interiér vozidla, čiže aj podlaha, okná, či stropy. „Podnik však v súčasnosti zvýšil periodicitu komplexnej dezinfekcie na dvakrát mesačne s najväčším zreteľom na madlá a dopytové tlačidlá a upratovacej spoločnosti nariadil, aby zvýšili dávky dezinfekcie nad hygienický štandard,“ spresnila.

Dopravný podnik tiež vyhlásil súťaž na špeciálnu dezinfekciu so zosilnenými účinkami pre všetky vozidlá mestskej hromadnej dopravy (MHD). Víťazný uchádzač od soboty (7. 3.) zabezpečuje celoplošnú dezinfekciu všetkých vozidiel MHD metódou zahmlievania a na báze dezinfekčnej látky s obsahom striebra. Vydezinfikované budú všetky autobusy, električky a trolejbusy.

Vodiči MHD majú podľa Volfovej na zastávkach automaticky otvárať všetky dvere na nových električkách, všetkých autobusoch a trolejbusoch, aby sa znižovala potreba kontaktu cestujúcich s povrchmi v hromadných dopravných prostriedkoch. Pri zastávkach na znamenie je naďalej nutné vyslať vodičovi znamenie.