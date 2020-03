Heger: Prioritou je kvalitné programové vyhlásenie vlády

Tento týždeň sa podľa Hegera niesol v duchu dlhých debát a rokovaní, pričom líder hnutia OĽaNO Igor Matovič chce, aby boli rokovania korektné. Konkretizovať, kto bude nominantom na jednotlivé ministerské posty, nechcel. Podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský však potvrdil, že hnutie má záujem o post predsedu parlamentu.

Jednou z priorít budúcej možnej koalície by mala byť podľa Juraja Šeligu zo strany Za ľudí podpora regiónov. Pčolinský aj Šeliga v diskusnej relácii spochybnili akčné plány, ktoré boli vytvorené pre najmenej rozvinuté regióny v krajine.

Podľa Pčolinského sa budúca vláda chystá na veľké zmeny, mohlo by ísť aj o ústavné zmeny. SaS chce podľa Branislava Gröhlinga po dohode s partnermi na parlamentnej schôdzi predložiť novely zákonov, ktoré sa budú týkať podnikateľov. Podľa neho má ísť o opatrenia, ktoré zjednodušia podnikanie. Poukázal aj na to, že v pondelok (9. 3.) bude veľké stretnutie v súvislosti s výstavbou nájomných bytov.

Možní budúci koaliční partneri sa zhodli na tom, že generálny prokurátor sa bude voliť verejnou voľbou. Podľa Šeligu to bude veľmi dôležitá voľba. Zhoda podľa Gröhlinga je aj v systémových zmenách, ktoré sú zamerané na školstvo. „Zhoda v rámci školstva je výrazná,“ zdôraznil.

V súvislosti s opatreniami, ako sú napríklad obedy zadarmo či vlaky zadarmo, Gröhling uviedol, že niektoré opatrenia sa budú upravovať. Podľa neho by malo ísť napríklad o obedy zadarmo. „Vlaky zadarmo nechceme rušiť,“ uviedol. Šeliga tvrdí, že by sa malo hovoriť aj o autobusoch zadarmo, najmä v regiónoch, kde nejazdia vlaky. Nová koalícia by sa podľa Pčolinského mohla dohodnúť aj na zrušení doplatkov za lieky pre deti či na riešení exekúcií.