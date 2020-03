VIDEO: 25-ročný vodič sa rútil rýchlosťou 176 km/h

VIDEO: BLÁZNIVO RÝCHLA JAZDA V KOŠICIACH V nedeľu v ranných hodinách hliadka KDI KR PZ zadokumentovala nebezpečnú jazdu 25-ročného vodiča, ktorý sa do Košíc „rútil“ rýchlosťou 176 km/h v úseku s maximálnou povolenou rýchlosťou mimo obce 90 km/h. Polícia SR - Košický kraj Pri vjazde do mesta predchádzal vozidlá v mieste, kde je to dopravnou značkou zakázané, predbiehal aj cez odbočovací pruh v križovatke, prešiel do protismeru kde asi 70 metrov predbiehal vozidlá v protismere. Pri zmenách smeru jazdy nepoužíval znamenie o zmene smeru jazdy. Vodičovi bol na mieste za nebezpečnú jazdu a závažné porušenia zadržaný vodičský preukaz a ďalšia jazda mu bola zakázaná. „Cestný pirát“ siahne hlboko do vrecka, pričom v správnom konaní mu hrozí sankcia až do výšky do 1000 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá v trvaní od 6 mesiacov až do troch rokov.