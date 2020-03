Erdogan nariadil, aby sa migrantom neumožňovalo preplavovať sa cez Egejské more

„Na rozkaz prezidenta republiky sa migrantom nebude dávať povolenie preplaviť sa cez Egejské more, pretože je to nebezpečné,“ tweetovala pobrežná stráž ešte počas piatka.

„Prístup nezasahovať proti migrantom snažiacim sa odísť z Turecka zostáva naďalej v platnosti, toto nové (nariadenie) sa však týka plavenia sa cez more, pretože je to nebezpečné,“ dodala pobrežná stráž v ďalšom tweete.

Podľa nej len v priebehu štvrtka bolo na mori zachránených 97 migrantov po tom, čo „grécka strana poškodila tri člny a nechala ich napoly sa potápajúce uprostred mora“.

Erdogan minulý víkend vyhlásil, že Ankara povolí migrantom cestovať do Európy, keďže Turecko už nedokáže zvládať nové vlny ľudí utekajúcich z vojnou sužovanej Sýrie.

Turecko na základe dohody z roku 2016 súhlasilo so zastavením prílivu utečencov do Európy, a to výmenou za finančnú pomoc pre starostlivosť o niekoľko miliónov utečencov v krajine. Ankara však už odvtedy viac ráz protestovala, že Európska únia túto dohodu nedodržiava.