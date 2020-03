Video: Ako zastaviť záchvat paniky pomocou citróna

Keď človeka prepadne záchvat paniky, len veľmi ťažko dokáže kontrolovať svoje správanie a nedokáže sa upokojiť. Eric Zink z Kalifornie však prišiel so zaujímavou technikou, ktorá vás môže pri panike vrátiť naspäť do reality. Stačí sa zahryznúť do citróna. 39-ročný muž bojoval s úzkosťou, obsedantno-kompulzívnou poruchou a depresiou, ako aj so závislosťou na drogách a alkohole. Prostredníctvom terapie dokázal prekonať väčšinu svojich problémov, no stále trpí záchvatmi paniky. Na sociálnej sieti TikTok zdieľa svoje tipy, ktoré by mohli pomôcť ostatným.

Jeho video s citrónom sa stalo virálne a zdieľali ho milióny ľudí po celom svete na rôznych platformách. Vo videu hovorí, že keď sa zahryznete do citrónu, zasiahne vás jeho silná chuť a textúra. Tento nepríjemný pocit vás prebudí a dostane zo záchvatu paniky. Ide o uzemňovaciu techniku, ktorá využíva najsilnejšie zmysly, aby vás vyviedla z panického záchvatu.

Video: Pri záchvate paniky pomôže aj obyčajný citrón