Video: Najhorších 10 minút po absolvovaní skúšky na autoškole

Po absolvovaní autoškoly sa každý novopečený vodič teší na svoju prvú samostatnú jazdu za volantom. Pre pána Zhanga ale nedopadla podľa očakávaní.

Len 10 minút po tom, ako Zhang z čínskeho mesta Zunyi získal vodičské oprávnenie, spôsobil so svojím autom haváriu, pri ktorej zletel z mosta do rieky. Ako uvádzajú lokálne médiá, Zhang si počas jazdy čítal gratulačné esemesky od blízkych na mobile.

Pohľad na túto tragédiu zachytila aj priemyselná kamera. Zhang, ktorý sa so svojím novým bielym autom pomaly približoval k zábradliu na moste, namiesto šliapnutia na brzdu vytočil volant viac doľava a namieril si to rovno do vody.

„Pri šoférovaní som sa díval na mobil a čítal si správy. Všimol som si, že na moste predo mnou sú dvaja ďalší ľudia, a tak som znervóznel a odbočil vľavo,“ uviedol Zhang pre miestne médiá.

Po náraze sa Zhangovo auto hneď nepotopilo, a tak sa čerstvému vodičovi podarilo včas uniknúť. „Auto sa našťastie chvíľu vznášalo na hladine,“ uviedol Zhang. „Nedalo sa mi otvoriť dvere na strane vodiča, takže som musel vykopnúť druhé dvere.“

Zhangovi pomohli dostať sa na breh miestni obyvatelia. Tí mu hneď priniesli suché oblečenie. Auto musel z rieky vyslobodiť žeriav. Zatiaľ nie je známe, či Zhanga obvinia z trestnej činnosti.