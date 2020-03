Návrh prerozdelenia rezortov nie je podľa Kisku najšťastnejší

Návrh na prerozdelenie ministerstiev medzi budúce možné koaličné strany OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí v pomere 8 : 3 : 2 : 2 nepovažuje líder Za ľudí Andrej Kiska za najšťastnejší model. Uviedol to vo štvrtok po tom, ako oznámil, že jeho strana vstupuje do rokovaní o vstupe do možnej budúcej koalície.

„Musíme na rovinu povedať, že niektoré ministerstvá majú z pohľadu našich priorít, v úvodzovkách, podstatne väčšiu hodnotu ako iné. Ako sa budú rezorty prerozdeľovať, to je úlohou vyjednávacieho tímu strany i mňa ako lídra strany Za ľudí,“ povedal Kiska. Posty vo vláde sa majú podľa doterajšieho návrhu deliť v pomere 8 : 3 : 2 : 2. Osem miest má dostať OĽaNO, tri Sme rodina, po dve SaS a Za ľudí.

V strane Za ľudí sú presvedčení, že na ministerstvách má byť takzvaná krížová kontrola, čiže štátni tajomníci by museli byť nominanti iných strán ako ministri. „Sme presvedčení, že je to dobré nielen pre kontrolu, ale aj pre využitie potenciálu ľudí, ktorých v strane máme,“ podotkol líder Za ľudí.

V prípade možných nominantov, ktorí môžu stáť na čele jednotlivých ministerstiev či štátnych úradov, Kiska vyzdvihol dôležitú úlohu novinárov v tomto smere. „Padalo tu meno pri ministerstve životného prostredia. Hneď ako novinári poukázali na to, čo za tým človekom je, okamžite zo zoznamu kandidátov vypadol. Chcem pochváliť aj Borisa Kollára, že hneď ako tieto signály z verejnosti dostáva, vie rýchlo konať,“ povedal Kiska. Verí, že tak Kollár bude reagovať aj v budúcnosti.