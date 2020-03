Ako upratať domácnosť tak, aby ste zamedzili šíreniu baktérií a vírusov

V chrípkovom období je najlepšou radou, ako sa nenakaziť, častejšie a dôkladnejšie si umývať ruky, jesť veľa ovocia, zeleniny a ďalších potravín bohatých na živiny a v neposlednom rade vyhýbať sa priestorom s možným výskytom nakazených.

Všetky tieto odporúčania sú naozaj účinné, no vo chvíli, keď sa doma dotknete špinavého povrchu, strácajú opodstatnenie. Proti šíreniu bakteriálnych a vírusových ochorení sa treba brániť aj čistením viditeľne špinavých povrchov a ich dezinfekciou. Čo všetko by takéto upratovanie malo zahŕňať?

Umyť a dezinfikovať

Pri dodržiavaní prevencie pred ochoreniami je v domácnosti dôležité umývať, rovnako ako dezinfikovať. Rozdiel medzi týmito činnosťami sa jednoducho vysvetľuje – pri čistení choroboplodné zárodky odstraňujete, zatiaľ čo pri dezinfikovaní ich zabíjate.

Prvotné čistenie zabraňuje šíreniu týchto zárodkov, pričom následná dezinfekcia sa postará o to, aby sa v domácnosti vôbec nenachádzali.

Efektívne využitie dezinfekčných prostriedkov

Ak si na etikete dezinfekčného prostriedku prečítate pokyny na použitie, možno ostanete prekvapení z množstva, aké treba naraz aplikovať. Na to, aby väčšina dezinfekčných prostriedkov správne fungovala, je potrebné, aby na povrchu pôsobila aspoň niekoľko minút. Táto zásada si vyžaduje aplikovanie veľkého množstva prostriedku.

Pri dezinfikovaní domácnosti by ste nemali zabudnúť na to, že k čerstvo očisteným povrchom by sa nemali približovať deti ani domáce zvieratá. Vyčkajte preto niekoľko minút, kým celkom vyschnú.

Ako často?

V období, keď je chrípková sezóna na vrchole, nestačí utrieť prach v domácnosti len raz za čas. Čistiť a dezinfikovať by ste mali každý deň, pričom povrchy, ktoré používate najčastejšie (napríklad písací stôl alebo kuchynská linka), by ste mali utierať aj viackrát za deň.

Ako sa starať o čistiace pomôcky

Handry, špongie a iné predmety, ktoré využívate pri čistení domácnosti, by ste mali vyčistiť a dezinfikovať po každom použití. V prípade handier ich perte najmenej na 60 stupňoch.

Handry, iné látky a špongie môžete tiež počas noci nechať namočené vo vriacej vode s trochou dezinfekčného prostriedku.

Keď sa dá, používajte prostriedky na jedno použitie

V prípadoch, keď sa chystáte vyčistiť niečo, čo by mohlo byť kontaminované, lebo sa toho dotkol chorý alebo na to niekto kýchol, vymeňte handru za papierovú utierku. V podobných situáciách treba na chvíľu zabudnúť na ekológiu a uprednostniť zdravie.