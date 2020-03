Video: Toto posádka nečakala, žralok sa zahryzol do lode

Zvedavý žralok sa rozhodol pozdraviť posádku malej lode skutočne neobvyklým spôsobom. Morský biológ a expert na žralokov Riley Elliott vykonával výskum pre svoje doktorandské štúdium na Novom Zélande, keď zachytil žraloka mako, ktorý sa k nim priblížil nebezpečne blízko.

Pozrite si video: Situácia, akú by ste nikdy nechceli vo vode zažiť

Riley začal žraloka natáčať, pretože vedel, že aj keď sa do lode zahryzne, nespôsobí vážne poškodenie. Žralok následne plával okolo lode a Riley využil svoje znalosti na to, aby sa k nemu mohol neskôr bezpečne priblížiť. Po incidente dokázal následne so žralokom plávať a obohatil tak svoj výskum.

Video: Žralok zistil, ako chutí loď