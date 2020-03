Kôrnatenie tepien: Najlepšie cvičenie, ktoré zmierni tlak a zlepší zdravie ciev

Nová štúdia zistila, že tréning na absolvovanie maratónu znižuje krvný tlak, znižuje stuhnutosť tepien a dokáže navrátiť cievam zdravie. Výsledky publikované v časopise Journal of the American College of Cardiology ukázali, že ľudia, ktorí trénovali na svoj prvý maratón v živote, pocítili po absolvovaní maratónu zníženie kardiovaskulárneho veku o 4 roky.

Kôrnatenie tepien je príznakom starnutia a zvyšuje tiež riziko kardiovaskulárnych a obličkových chorôb. Ukázalo sa, že pravidelné aeróbne cvičenie má priaznivé účinky na zdravie srdca a zvyšuje dlhovekosť.

Charlotte H. Manistyová, vedúca autorka štúdie, uviedla:

“Naša štúdia zdôrazňuje dôležitosť úprav životného štýlu na spomalenie rizík spojených so starnutím, najmä preto, že sa zdá, že nikdy nie je príliš neskoro, o čom svedčia aj starší pomalší bežci.“

Táto štúdia sa zamerala na vplyv behu na veľké vzdialenosti na vaskulárne zdravie 138 zdravých dospelých, ktorí nemali žiadne predchádzajúce skúsenosti s behom na dlhé trate.

Vedci chceli zistiť, či tento typ cvičenia môže znížiť krvný tlak a arteriálnu stuhnutosť. Tiež chceli vedieť, či toto cvičenie dokáže zvrátiť stuhnutie aorty súvisiace s vekom.

Počas šiestich mesiacov tréningu na londýnsky maratón vedci urobili vyšetrenia srdca účastníkov, aby zmerali tuhosť aorty. Aorta je hlavná tepna, ktorá odvádza krv zo srdca do tela.

Stačí behať 3-krát týždenne

Účastníci absolvovali tréningový plán pre začiatočníkov, ktorý zahŕňal beh trikrát týždenne počas 17 týždňov pred podujatím.

Maratónový tréning viedol k zníženiu krvného tlaku o 4 mmHg a zníženiu stuhnutosti zostupnej (descendentnej) aorty. Zostupná alebo descendentná aorta je časť aorty, ktorá vedie krv z hrudníka do brušnej aorty.

Pokles arteriálnej stuhnutosti bol 9 percent, čo sa rovná 4-ročnému zníženiu vaskulárneho veku. Kardiovaskulárne prínosy pre zdravie boli väčšie u starších účastníkov a tých, ktorí boli pomalými a menej zdatnými bežcami.

Manistyová uviedla:

„Naša štúdia ukazuje, že je možné zvrátiť následky starnutia na naše cievy pomocou cvičenia v reálnom svete iba za šesť mesiacov.”

Tieto výhody boli pozorované u celkovo zdravých jedincov v širokom vekovom rozmedzí. Ich výsledky ukázali, že tréning dosiahli aj úplní začiatočníci.