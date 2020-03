Saková: Na hraniciach cez víkend spomalia autá, budú informovať o koronavíruse

Od piatku (6. 3.) do nedele (8. 3.) budú na štátnych hraniciach opäť spomaľovať dopravu, aby cestujúcich prichádzajúcich z Rakúska či Talianska preventívne informovali o tom, čo robiť, ak by sa u nich začali prejavovať symptómy, naznačujúce riziko infekcie koronavírusom. Po štvrtkovom rokovaní vlády SR to uviedla ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD).

Potvrdila, že naďalej sa vykonávajú kontroly na letiskách. Ocenila prácu ústredného krízového štábu, ktorý zriadili na základe uznesenia Bezpečnostnej rady SR na konci februára. „Jediný problém, ktorý sa rieši, je zabezpečenie materiálno-technických prostriedkov pre Správu štátnych hmotných rezerv SR, aj v tomto prípade však vláda urobila potrebné kroky. Všetky procesné kroky riešime, štáb pracuje komplexne a širokospektrálne,“ uviedla Saková.