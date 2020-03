Matovič: V tejto chvíli verím, že strana Za ľudí sa do vlády pridá

Matovič to vyhlásil po štvrtkovom stretnutí s predsedom Za ľudí Andrejom Kiskom. Ak sa však predsedníctvo Za ľudí rozhodne nejsť do vládnej koalície s OĽaNO, SaS a Sme rodina, podľa Matoviča vznikne trojkoalícia. Líder OĽaNO zároveň avizoval, že sa vo štvrtok večer stretnú lídri strán, a to buď vo štvorici, prípadne v trojici.

Matovič podľa svojich slov odpovedal na otázky Kiskovej strany o tom, ako napríklad zabezpečiť čistotu fungovania budúcej vlády. „Tam sme sa predbežne dohodli na viacerých opatreniach,“ priblížil líder OĽaNO. Dodal, že partneri sa rozprávali aj o ľuďoch, ktorých ponúka strana Za ľudí na jednotlivé posty, mená však nekonkretizoval.

Líder OĽaNO by chcel zaviesť princíp otvoreného vládnutia s tým, že čo nie je tajné, má byť verejné. Opätovne zopakoval návrh zriadenia fondu na podporu investigatívnej žurnalistiky. Bol by to podľa Matoviča štátny fond, ale o spravovaní peňazí by rozhodovali investigatívni žurnalisti. Matovič chce, aby aj regionálni žurnalisti mohli mať prostriedky na investigatívnu činnosť.

Matovič zopakoval, že chce, aby sa strany konsenzuálne dohodli na zložení vlády. Ako uviedol, z každého partnera má pocit, že sa dokážu zodpovedne dohodnúť. „Aj keby tam bolo nejaké problematické miesto, vie ho radšej partner stiahnuť, len aby bolo v 'rodine' dobre,“ vysvetlil. Opätovne vylúčil, že by mal bývalý bratislavský komunálny politik a bývalý člen Smeru-SD Martin Borguľa ambíciu byť súčasťou vlády.