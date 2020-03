EÚ podľa Thunbergovej predstiera, že zohráva vedúcu úlohu v oblasti klímy

Švédska ekologická aktivistka Greta Thunbergová označila v stredu Európsky zákon o klíme, stanovujúci právne záväzný cieľ nulových emisií skleníkových plynov do roku 2050, za nedostatočný.

Európska únia musí prestať predstierať, že „môže byť klimatickým lídrom“ a pritom „naďalej pokračovať v budovaní a dotovaní novej infraštruktúry fosílnych palív“, uviedla 17-ročná švédska aktivistka, ktorá sa zúčastnila na stredajšom zasadnutí výboru Európskeho parlamentu (EP) pre životné prostredie v Bruseli.

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu predstavila návrh, aby sa do právnych predpisov EÚ zakotvil politický záväzok dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Európsky zákon o klíme, ktorý by mal uvedený záväzok legislatívne zakotviť, označila za základný pilier Európskej ekologickej dohody.

Thunbergová uviedla, že napriek „ignorovaniu“ vedy sa EÚ domnieva, že jej plán „nejako vyrieši najväčšiu krízu, ktorej ľudstvo doteraz čelilo“.

Mladá aktivistka sa ako špeciálny hosť predtým zúčastnila na stredajšom zasadnutí EK, kde bol zmienený tzv. klimatický zákon navrhnutý. Inštitúcie EÚ a členské štáty sú ním kolektívne zaviazané prijať potrebné opatrenia na splnenie tohto cieľa tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni.

Zákon o klíme obsahuje opatrenia na monitorovanie pokroku v tejto oblasti a umožňuje prispôsobiť ďalšie opatrenia napríklad pri riadení národných energetických a klimatických plánov členských štátov. Predpokladá úpravy podľa pravidelných správ Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a najnovších vedeckých dôkazov o klíme, jej zmenách a dôsledkoch týchto zmien. Pokrok sa bude revidovať každých päť rokov.

Thunbergová skonštatovala, že Európska únia týmto návrhom „nepriamo pripúšťa kapituláciu“.