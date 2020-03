Video: Na párty do bazéna hodili suchý ľad. Nezmyselný nápad skončil tragicky

29-ročná ruská blogerka Jekaterina Didenková slávila narodeniny v Moskve. Súčasťou oslavy bola párty pri bazéne, ktorá však skončila tragicky. Na oslave zahynul jej 32-ročný manžel Valentin a ďalší dvaja ľudia vo veku 25 rokov.

Všetky obete sa na mieste oslavy nadýchali oxidu uhličitého. Ten unikol do ovzdušia po tom, ako do bazéna nasypali suchý ľad. Oslávenci si tak chceli vytvoriť vodnú paru, no zrejme nerátali s tým, že takáto reakcia podnieti vznik škodlivín.

Didenková sa od svojich fanúšikov na sociálnych sieťach nedočkala súcitu. Zverejnené video s narodeninovej oslavy by jej mnohí ešte odpustili, no prešľapu sa dopustila vtedy, keď začala zverejňovať ďalšie videá aj po smrti svojho manžela a dvoch ďalších mladých ľudí.

Didenková sa ocitla aj v známych novinách Komsomoľskaja pravda, ktoré o nej písali v článku s názvom „Hostina na krvi“. Pochvaly od novinárov sa takisto nedočkala.

Didenková neskôr zverejnila zábery nielen z oslavy, ale aj z nemocnice, v ktorej umrel jej manžel. Mnohí kritizovali aj to, že Didenkovej bolo ľúto, že jej muž umrel práve v deň jej narodenín, akoby práve dátum bol na celej udalosti najtragickejší.

V neskôr zverejnenom videu Didenková dokonca natočila svoju dcéru pri tom, ako jej darovala bábiku so slovami, že je od zosnulého ocka. Didenková sa vo videách zverila svojim fanúšikom aj s tým, že jej manžel, ktorý v deň jej narodenín vysýpal suchý ľad do bazéna, mal spísanú poslednú vôľu a želal si byť spálený.