Prezidentka v stredu poverí Matoviča zostavením vlády

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu (4. 3.) o 10.30 h poverí zostavením vlády lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča. Pre TASR to uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Prezidentka sa v utorok stretla s predstaviteľmi strán, ktoré rokujú s lídrom OĽaNO o zostavení vlády. „Boris Kollár, Richard Sulík aj Andrej Kiska mi tlmočili svoju pripravenosť ďalej rokovať spolu s predsedom hnutia OĽaNO o vytvorení novej vlády,“ napísala hlava štátu na sociálnej sieti. Na základe výsledkov týchto rozhovorov oznámila, že v stredu sa znovu stretne s Matovičom, ktorého poverí zostavením vlády.

Sme rodina a SaS už potvrdili, že by do vlády šli. Za ľudí bude mať vo štvrtok (5. 3.) predsedníctvo, ktoré má Andrejovi Kiskovi podľa jeho slov autorizovať rokovanie o koalícii. Matovič zopakoval, že chce vládu s ústavnou väčšinou, pričom sa už stretol so všetkými tromi potenciálnymi koaličnými partnermi.