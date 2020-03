Záujem o konkrétne posty deklaroval len Kollár; takto by sa mali rozdeliť ministerstvá

Líder OĽaNO Igor Matovič zopakoval, že chce vládu s ústavnou väčšinou. Už sa stretol so všetkými tromi potenciálnymi koaličnými partnermi Borisom Kollárom, Richardom Sulíkom a Andrejom Kiskom. Trojica v utorok rokovala s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorá by mala poveriť zostavením vlády Igora Matoviča. S ním sa stretla v pondelok (2. 3.). Okrem Kollára nikto médiám otvorene nepovedal, o aké konkrétne posty vo vláde má záujem.

Sme rodina a SaS už potvrdili, že by do vlády šli. Za ľudí bude mať vo štvrtok (5. 3.) predsedníctvo, ktoré má Andrejovi Kiskovi podľa jeho slov autorizovať rokovanie o koalícii. Kiska tiež vyhlásil, že jeho strana je pripravená pomôcť zostaviť silnú a stabilnú vládu, ale očakáva, že kabinet bude mať silný odborný a morálny kredit. Pripustil, že by bol radšej, keby vláda vznikla bez Kollára, ale rozhodnutie je na Matovičovi.

Boris Kollár Kiskovi odkázal, že on a jeho kolegovia majú morálny kredit. Prezradil tiež, o ktoré posty má Sme rodina záujem. Na ministerstvo obrany by chcel Milana Krajniaka, rezort dopravy by zveril Štefanovi Holému a chce tiež úrad vicepremiéra pre investície a informatizáciu. Tu meno nepovedal. Zároveň potvrdil záujem o pozíciu predsedu parlamentu a podotkol, že on sa do exekutívy nechystá. Trvá na výstavbe nájomných bytov, je presvedčený, že je na Slovensku realizovateľná.

Výstavbu 25.000 nájomných bytov spochybnil Richard Sulík, podľa ktorého sa to nedá kapacitne stihnúť. Tvrdí, že nie je kde ani za čo ich postaviť. Zároveň vyhlásil, že SaS má záujem byť súčasťou vlády a je k dispozícii pre akúkoľvek konšteláciu. Chcel by ekonomický rezort. Strana bude rešpektovať aj to, ak sa Boris Kollár bude chcieť stať predsedom parlamentu.