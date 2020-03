Matovič: O tom, či a ako budem využívať ochranku, sa ešte budem baviť

Matovič: Veľmi rád by som získal stranu Za ľudí do vlády

Stranu Za ľudí by hnutie OĽaNO veľmi rado získalo do vlády. Po stretnutí s predsedom strany Za ľudí Andrejom Kiskom to uviedol líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý je stále v rámci možnosti vytvoriť štvorkoalíciu optimista.