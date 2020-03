Matovič: Mojím cieľom je dať dokopy ústavnú väčšinu

V súvislosti so slovami Kisku po dopoludňajšom stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, že by preferoval budúcu vládu bez hnutia Sme rodina, Matovič uviedol, že „niečo v médiách počul, no nevie, či to bol oficiálny postoj“. „Budeme sa rozprávať, slobodne,“ povedal pri vstupe do hotela, v ktorom budú obedovať. Na stretnutie prišli spoločne.

Kisku v utorok už prijala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Exprezident po tomto stretnutí povedal, že Za ľudí chce podať pomocnú ruku pri zostavovaní silnej vlády, chce však, aby to bola vláda s morálnym i odborným kreditom. Zopakoval, že osobne by bol za vytvorenie vlády bez hnutia Sme rodina Borisa Kollára, rozumie však potrebe mať vládu so širokou podporou. Na stretnutí s Matovičom sa Kiska chce veľa pýtať. „Na štýl vládnutia, na to, ako by sa nová vláda postavila k prípadnému otvoreniu hodnotových otázok, ale aj na prístup k priamej demokracii či záväznosti referend,“ uviedol Kiska, ktorý chce diskutovať i na tému nominantov. Prípadný oficiálny mandát rokovať o vytvorení koalície má dať Kiskovi až štvrtkové (5.3.) predsedníctvo strany.