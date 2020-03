Richard Sulík potvrdil, že je pripravený ísť do exekutívy

Kandidátom strany na podpredsedu parlamentu bude Martin Klus. Poslanecký klub má viesť Anna Zemanová. Zvolení poslanci Lucia Ďuriš Nicholsonová, súčasná europoslankyňa, rovnako ako Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, ako poslanci Národnej rady (NR) SR pravdepodobne nenastúpia. Informovali o tom na utorkovej tlačovej konferencii.

„Sme pripravení byť stabilným a stmeľujúcim prvkom novej vlády,“ uviedol Sulík. SaS je k dispozícii pre všetky kombinácie možnej vlády. Odmieta „zákulisné ťahy“. Zároveň potvrdil, že SaS by mali na základe počtu získaných mandátov pripadnúť dve miesta vo vláde. Na poste ministra financií si vie Sulík predstaviť aj Eduarda Hegera z OĽaNO, aj seba.

Vo vyjednávacom tíme SaS budú dvaja stabilní členovia Richard Sulík a podpredseda strany Branislav Gröhling, podľa potreby v ňom budú aj Lucia Ďuriš Nicholsonová, Ján Oravec a Eugen Jurzyca, ktorý sa zároveň stáva vnútrostraníckym lídrom pre program. Sulík by mal pokračovať aj ako predseda strany.

Členmi štvrtého poslaneckého klubu SaS budú okrem Sulíka Martin Klus, Jana Cigániková, Branislav Gröhling, Ondrej Dostál, Alojz Baránik, Peter Osuský, Ján Oravec, Anna Zemanová, Peter Cmorej, Marián Viskupič, Jaroslava Halgašová a Karol Galek. Sulík zdôraznil, že prináša ľudí, ktorí sú aj autormi programu a zároveň väčšina má už skúsenosť s pôsobením v parlamente. Klub mal podľa neho v utorok prvé neformálne zasadnutie. Po možných odchodoch poslancov do vlády by mohol byť podľa Sulíka podpredsedom klubu terajší náhradník Roman Foltin.

Nicholsonová poznamenala, že mala záujem o post predsedníčky NR SR. „Zatiaľ to u mňa v prípade štvorkoalície vyzerá tak, že sa posuniem tam, kam patrím, a to je do Bruselu,“ vyhlásila.