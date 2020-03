Kiska: Budem klásť Igorovi Matovičovi veľa otázok, vláda má mať morálny kredit

Kiska tiež informoval o tom, že vo štvrtok (5. 3.) sa zíde predsedníctvo strany Za ľudí, ktoré rozhodne, či dá Kiskovi mandát oficiálne rokovať s Matovičom o zostavení vlády. Kiska to povedal na brífingu po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

„Sme pripravení pomôcť zostaviť silnú a stabilnú vládu, ale očakávame, že táto vláda bude mať silný odborný a morálny kredit,“ vyhlásil Kiska. Jeho utorkové stretnutie s Matovičom bude mať informatívny charakter, Kiskova strana nemá žiadne požiadavky. „Budem klásť veľa otázok okolo štýlu vládnutia, okolo toho, ako by sa nová vláda vyrovnala s prípadným otvorením hodnotových otázok,“ priblížil. Matoviča sa chce napríklad pýtať na prístup k priamej demokracii či záväznosti referend.

Kiska sa chce tiež Matoviča pýtať na prípadných nominantov. „Ako bude vnímaná ich minulosť, ich pôsobenie z minulosti, ale nielen nominantov z vlády, ale aj ďalších, ktorí by mali byť zapojení do riadenia nášho štátu,“ dodal v tejto súvislosti.

Líder Za ľudí sa pravidelne stretáva s predstaviteľmi svojej strany, štvrtkové stretnutie predsedníctva rozhodne, či dostane mandát na oficiálne rokovanie s Matovičom.

„Bol som presvedčený o tom, že by sme mali zostavovať vládu, pokiaľ by sa dala, bez pána Kollára, ale toto rozhodnutie je na pánovi Matovičovi,“ odpovedal Kiska na otázku, či by chcel trojkoalíciu alebo štvorkoalíciu. Jeho strana si podľa neho uvedomuje veľkú zodpovednosť.

Kiska podľa svojich slov rozumie potrebe mať ústavnú väčšinu. „Pokiaľ je ústavná väčšina, je podstatne lepšia šanca presadzovať potrebnú reformu našej krajiny aj z pohľadu justície,“ dodal s tým, že štvorkoalícia je podľa neho stabilnejšia ako trojkoalícia.

„Máme mnohých odborníkov, ktorí sú plne pripravení pomôcť našej krajine,“ odpovedal na otázky o nominantoch strany Za ľudí na jednotlivé rezorty. Kiska nechcel odpovedať na otázku, či sa vidí skôr v parlamente alebo v exekutíve. Vyjednávací tím odsúhlasí podľa neho predsedníctvo strany.