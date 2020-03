Video: Turista stretol v lese neobvyklý párik, takto zareagoval na mačacie volanie

Počas zimnej turistiky v kanadských horách na území Kananaskis stretol Tom Graham neobvyklý párik. Podarilo sa mu natrafiť na dva dospelé rysy, ktoré sa javili ako samec a samica pri družnej prechádzke. Vo videu, ktoré Tom zverejnil na Twitteri, je vidieť, ako rysy smerujú na turistický chodník a jeden z nich sa naňho začne uprene pozerať.

"Boli blízko a nevyzeralo to, že by sa obávali mojej prítomnosti," povedal Graham pre Storyful. Muž mal veľkú dávku odvahy, pretože nielenže sa k nim ďalej s mobilom približoval, ale začal na nich pokrikovať ako na mačky. V období párenia však tieto rysy mali zrejme lepšiu zábavu ako počúvať človeka, ktorý si ich natáča, a tak radšej utiekli preč.

Video: Muž volal na rysy ako na mačky

Saw the coolest wild felines at work today...it’s mating season for #lynx and this is the only time you’ll see an adult male and female together. #Kananaskis #wildlife #closetospringtime #loveisintheair pic.twitter.com/iy5D99pbah