Každá z politických strán a hnutí má svojich "skokanov", najviac ich má OĽaNO

Každá zo strán a hnutí, ktoré sa po voľbách dostali do parlamentu, má poslancov, ktorí sa prekrúžkovali z vyšších či zdanlivo nezvoliteľných miest, dokonca z konca kandidačnej listiny. Najviac "skokanov", sedem, má víťazné OĽaNO. Vyplýva to z definitívnych výsledkov volieb do Národnej rady (NR) SR, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

Najväčším skokanom v rámci OĽaNO je tradične líder hnutia Igor Matovič. Preferenčnými hlasmi sa mu podarilo dostať sa z posledného 150. miesta na prvé miesto. Druhé miesto patrí Gáborovi Grendelovi, ktorý kandidoval zo 148. miesta, tretiu priečku obsadil Ján Budaj zo 147. priečky.

Na ôsme miesto poskočil Eduard Heger (142.), na desiate miesto sa dostal Marek Krajčí (143.), 11. miesto patrí Martinovi Feckovi (149.) a posledným skokanom v rámci hnutia je Richard Vašečka, ktorý sa prekrúžkoval zo 141. miesta na 12. miesto.

Smer-SD, ktorý vo voľbách skončil na druhom mieste, má štyroch skokanov. Najväčším z nich je Ľuboš Blaha, ktorý poskočil z 11. na šieste miesto. O štyri miesta si polepšil Ján Richter, ktorý sa z 12. miesta prekrúžkoval na ôsme. Ministra práce však okrem Blahu predbehol aj Erik Tomáš, ktorý sa posunul z deviateho na piate miesto. O jedno miesto, zo štvrtého na tretie, si polepšil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši, čím preskočil pôvodnú trojku kandidátky, ministerku vnútra Denisu Sakovú.

Tretie Sme rodina má dvoch poslancov, ktorí sa prekrúžkovali na lepšie miesta. Najviac si polepšil Patrick Linhart. Ten sa zo 100. miesta na kandidátke dostal na piate miesto. O jedno miesto poskočila Zuzana Šebová, ktorá kandidovala zo siedmeho miesta a v konečnom poradí skončila šiesta.

Najväčším skokanom ĽSNS je právoplatne odsúdený exposlanec Milan Mazurek, ktorý sa prebojoval z posledného 150. miesta na druhé miesto. Z 12. na piate miesto poskočil Ondrej Ďurica. Na siedme miesto sa dostal Štefan Kuffa, ktorý kandidoval z 36. miesta, deviate miesto má Filip Kuffa kandidujúci z 33. miesta a na desiate miesto sa dostal Marek Kotleba z 22. miesta.

Rovnaký počet poslancov, ktorí si polepšili, má aj SaS. Tretie miesto patrí Martinovi Klusovi, ktorý kandidoval z ôsmeho miesta. Štvrtá skončila Jana Cigániková, ktorá kandidovala ako piata. O deväť miest vyššie sa posunul Ondrej Dostál, ktorý sa z 15. miesta prebojoval na šieste. Zo 14. miesta na ôsme poskočil Peter Osuský a z 12. na 11. Anna Zemanová.

Strana Za ľudí má vo svojich radoch rovnako ako Smer-SD štyroch skokanov. Najväčším z nich je bloger Ján Benčík, ktorý sa z posledného 150. miesta prekrúžkoval na deviate. Zo štvrtého miesta na tretie sa dostala Jana Žitňanská. Preferenčné hlasy posunuli z 11. miesta na šieste Vladimíru Marcinkovú a polepšil si aj Tomáš Valášek, ktorý sa dostal z deviateho na siedme miesto.