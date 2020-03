Medzi zvolenými poslancami je aj lesník, tanečník, teológ, novinár či asistenti poslancov

Medzi zvolenými poslancami je aj správca horskej chaty, tanečník, náčelník mestskej polície, novinár, teológ či expert na vyšetrovanie závažných zločinov. Vyplýva to zo zoznamu zvolených poslancov, ktorý po vyhlásení oficiálnych výsledkov sobotňajších (29. 2.) volieb zverejnil Štatistický úrad SR.

Dve lekárky, Anna Záborská a Eva Horváthová, sú súčasťou víťazného hnutia OĽaNO. Z medicínskeho prostredia by mal v parlamente pôsobiť aj Vladimír Baláž (Smer-SD), Peter Osuský (SaS) a Milan Urban (ĽSNS).

Právnikov a advokátov by mali reprezentovať Anna Andrejuvová, Milan Vetrák (obaja OĽaNO), Štefan Holý, Monika Péter, Petra Hajšelová (Sme rodina), Ondrej Dostál, Alojz Baránik (obaja SaS), Juraj Šeliga, Mária Kolíková a Vladimíra Marcinková (Za ľudí).

Do parlamentu by mali nastúpiť aj viacerí učitelia a pedagógovia. Medzi nimi je napríklad líderka kandidátky OĽaNO Mária Šofranko, Jarmila Vaňová, Jozef Bubnár (všetci OĽaNO), vysokoškolský pedagóg Ľuboš Blaha a rektor vysokej školy Jozef Habánik (obaja Smer-SD).

Umelcov by mali zastupovať herec, moderátor Jozef Pročko, herec Róbert Halák, ale aj dramaturgička, textárka Monika Kozelová (všetci OĽaNO).

Z novinárskej profesie prichádza Kristián Čekovský a Milan Potocký (všetci OĽaNO). Zo športovcov sa do parlamentu dostali tenisti Karol Kučera, Ján Krošlák a Romana Tabák (všetci OĽaNO). Mandát obhájil aj bývalý futbalový reprezentant Československa, neskôr i tréner reprezentácie SR Dušan Galis (Smer-SD).

Hlasy voličov získali aj diplomati, Peter Kmec (Smer-SD) a Tomáš Valášek (Za ľudí).

Na kandidátke ĽSNS boli do NR SR zvolení aj asistenti súčasných poslancov Ondrej Ďurica a Milan Mazurek.

Do parlamentu by mal nastúpiť aj správca horskej chaty Milan Kuriak, tanečník a podnikateľ Erik Ňarjaš či náčelník mestskej polície Marcel Mihalik (všetci OĽaNO) a tiež lesník Filip Kuffa (ĽSNS). Do poslaneckého kresla by mali zasadnúť aj dvaja teológovia, Peter Liba a Ján Szőllős, a generálny sekretár Slovenskej evanjelickej aliancie Ján Kerekréti (všetci OĽaNO).

Podporu dostal aj expert na vyšetrovanie závažných zločinov Lukáš Kyselica (OĽaNO). Medzi zvolenými sú aj študenti, Dominik Drdul a Tomáš Šudík (obaja OĽaNO), ale tiež dôchodca Ján Benčík (Za ľudí).