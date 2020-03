SaS má v pondelok predsedníctvo i republikovú radu

Pre TASR to potvrdila hovorkyňa strany Katarína Svrčeková. Rokovania sú podľa nej pravidelné a dlhodobo plánované, predpokladá, že témou bude predvolebná kampaň. Vedenie strany by malo hovoriť aj o výsledkoch rokovaní s víťazom volieb, to však Svrčeková nepotvrdila.

Predseda SaS Richard Sulík sa už stretol s lídrom hnutia OĽaNO Igorom Matovičom, ktoré zvíťazilo v sobotných (29. 2.) parlamentných voľbách.

Víťazné hnutie OĽaNO získalo v parlamentných voľbách 25,02 percenta hlasov, čo hnutiu prinieslo 53 kresiel v parlamente. Na druhom mieste skončil Smer-SD so ziskom 18,29 percenta hlasov a 38 kresiel. Tretie je hnutie Sme rodina, ktorému odovzdalo hlas 8,24 percenta voličov, čím získalo 17 kresiel v Národnej rade (NR) SR. Nasleduje ĽSNS so ziskom 7,97 percenta a, rovnako ako Sme rodina, so 17 kreslami. Trinásť kresiel získala SaS, ktorú volilo 6,22 percenta voličov. Nasleduje strana Za ľudí, ktorá dostala 5,77 percenta hlasov a 12 kresiel v NR SR.