Igor Matovič rokoval s Borisom Kollárom

Líder OĽaNO Igor Matovič má ambíciu zostaviť vládu zo štyroch strán, aby mala koalícia ideálne ústavnú väčšinu v Národnej rade SR. Vyhlásil to na brífingu v parlamente po pondelkovom rokovaní s predsedom Sme rodina Borisom Kollárom. S predsedom Za ľudí Andrejom Kiskom sa má Matovič stretnúť v utorok (3. 3.). V pondelok chce zároveň Matovič volať s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

„Mojím cieľom je Slovensko zásadne zmeniť, na to potrebujeme ústavnú väčšinu, preto samozrejme počítam so stranou Za ľudí a Andrejom Kiskom,“ vyhlásil Matovič, pričom potvrdil svoju ambíciu byť premiérom. „Myslím si, že po takej objednávke, že 500.000 krúžkov, by bolo nazaj zbabelé utiecť z bojiska. (...) Ja urobím všetko preto, aby som naplnil verejnú objednávku,“ odpovedal na otázky novinárov.

Líder OĽaNO tiež potvrdil, že už v nedeľu (1. 3.) sa stretol s predsedom SaS Richardom Sulíkom, s ktorým začal povolebné rokovania, v pondelok sa chce s ním stretnúť opäť. V pondelok sa má zároveň zísť predsedníctvo aj republiková rada SaS.

Stretnutie s Kollárom bolo podľa Matoviča konštruktívne, partneri si vymenili základné pohľady. Slovensko chcú podľa Matoviča „paradigmaticky“ zmeniť a priniesť zásadné reformy k lepšiemu. Podľa Kollára je prioritou odstránenie korupcie, ako aj boj proti kriminalite. Partneri chcú podľa svojich slov zliať predstavy štyroch politických zoskupení.

Kollár dodal, že ministerské posty budú riešiť na konci rokovaní, Matovič však zopakoval, že OĽaNO ako protikorupčné hnutie bude mať záujem o ministerstvo vnútra, meno prípadného ministra nechcel povedať. Kollár zároveň potvrdil, že je tradíciou, že druhá najsilnejšia strana v koalícii získa post predsedu parlamentu, či ním bude on, nechcel konkretizovať. Líder OĽaNO sa má tiež podľa svojich slov stretnúť s expremiérkou Ivetou Radičovou.

Matovič chce podľa svojich slov urobiť hrubú čiaru medzi politiku a odbornosť, nechce, aby sa na úradoch vymenili tisíce ľudí, „lebo to patrí nám“. Čestným ľuďom na úradoch chcú dať podľa neho pocítiť, že si ich vážia.

V poslaneckom klube OĽaNO sú podľa Matoviča ľudia, ktorí majú integritu, o jeho stabilitu sa neobáva. „Keď raz naši poslanci budú hlasovať za programové vyhlásenie vlády, a následne sa budú predkladať zákony, ktoré ho budú napĺňať, tak logicky, keď máte vnútornú integritu, čo naši zvolení poslanci majú, budú podporovať vládu,“ uzavrel.