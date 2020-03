Kyberchondria: Niektorí ľudia si po hľadaní na internete myslia, že sú vážne chorí

Kyberchondria je modernou formou hypochondrie a môže byť rovnako problematická ako skutočné ochorenie. Za hypochondra sa považuje niekto, kto viac ako šesť mesiacov pociťuje príznaky choroby, hoci mu ich medicínsky nie je možné diagnostikovať. „Internet môže potvrdiť správnosť jeho pocitu, a ešte ho aj niekoľkonásobne zhoršiť. Napríklad podľa štúdie spoločnosti Microsoft až 25 percent hľadaní pojmu bolesť hlavy viedlo na internete k výsledkom odkazujúcim na mozgový nádor,“ uviedla prezidentka AOPP Mária Lévyová.

Kyberchondria môže ovplyvniť aj spotrebu liekov, pretože človek, ktorému lekári nevedia diagnostikovať ochorenia a teda ani nastaviť liečbu, sa pokúša „pomôcť si“ sám. „Využíva voľnopredajné lieky, ktoré obsahujú účinné látky, a v interakcii s inými liekmi, prípadne pri ich nadmernom užívaní môžu vyvolať aj nežiaduce účinky,“ vysvetlila Lévyová.

Človek trpiaci kyberchondriou by so svojimi symptómami mal ísť v prvom rade za lekárom a tiež by mal mať podporu svojich blízkych. „Ak si hľadá ďalšie informácie, je dôležité, aby ich hľadal na správnych internetových stránkach,“ upozorňujú odborníci z AOPP. Mnohé nebezpečné medicínske stránky, šíriace „hoaxy“ a „fake news“, sú podľa nich pomerne profesionálne pripravené a vyzerajú dôveryhodne. „Aj preto môže byť pomerne ťažké zistiť, či daná stránka je seriózna a bezpečná,“ varujú.

AOPP preto odporúča na každej webovej stránke skontrolovať jej autora a kontakt naňho a informácie hľadať primárne na stránkach zriadených oficiálnymi organizáciami alebo subjektmi, teda štátnymi inštitúciami, zdravotnými poisťovňami, lekárskymi, lekárnickými či pacientskymi združeniami. V prípade zahraničných stránok preferovať tie s doménami gov. (štátne), org. (mimovládne) a edu. (vzdelávacie). „Ak nenájdete informácie o autorovi stránky a tom, kto ju financuje, pristupujte k informáciám z tohto webu opatrne,“ doplnili predstavitelia asociácie. Bezpečné sú podľa nich stránky sponzorované výrobcami zdravotníckych pomôcok a liekov či zdravotnými poisťovňami, pretože tieto spoločnosti si nemôžu dovoliť podporovať stránky s rizikovým obsahom. Odborníci tiež upozorňujú, že žiadna stránka by od pacienta nemala chcieť zadávanie informácií o zdravotnom stave.

Najväčší vyhľadávač Google uvádza, že každý dvadsiaty hľadaný pojem sa týka zdravia a jedno percento jeho vyhľadávaní súvisí priamo so symptómami. „V roku 2016 vyhľadávač uviedol novinku, mobilnú aplikáciu, ktorá k symptómom priradí možné diagnózy. Spolupracoval na nej pritom aj s tímom odborníkov z Harvard Medical School, Mayo Clinic a ďalšími inštitúciami,“ uvádza AOPP na stránke projektu Lieky s rozumom. Podobné aplikácie sa však musia podľa odborníkov používať uvážlivo a nikdy nenahradia návštevu u lekára, ktorý najlepšie určí diagnózu a v prípade potreby stanoví liečbu.