Premávka v Bratislave a okolí je spomalená, tvoria sa kolóny

V Bratislave na ulici Svornosti a na Popradskej sa v smere do mesta vodiči zdržia do 45 minút, v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy musia rátať so zdržaním do 35 minút a 30-minútové zdržanie vodičov čaká v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova do Bratislavy.

Do 25 minút sa vodiči zdržia v Bratislave na Hradskej v smere od Vrakune do centra a 20-minútové zdržanie je na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy medzi mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi, rovnako ako aj na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy pred Prístavným mostom v smere od Senca.

Vodiči sa tiež zdržia v Bratislave na Račianskej približne 15 minút. Desaťminútové zdržanie vodičov čaká v smere z Čiernej vody a z Vajnôr do Bratislavy.

V Bratislave sa tiež odstraňujú nehody. Na diaľnici D1 za Voderadmi v smere do Bratislavy je blokovaný jeden jazdný pruh a v Bratislave na križovatke Kazanská a Ulica Svornosti sa vodiči zdržia zo všetkých smerov.

Z dôvodu zaplavenia je tiež podjazd na bratislavskej Gagarinovej ulici momentálne neprejazdný.