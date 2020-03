Matovič začína stretnutia s potenciálnymi koaličnými partnermi

V nedeľu má Matovič absolvovať dve stretnutia a v pondelok jedno. Predseda SaS Richard Sulík povedal, že Matovič ho pozval na stretnutie v nedeľu. Myslí si, že na koalícii by sa strany mali dohodnúť čo najskôr. „Chápe to aj Matovič. Pozval ma aj na dnešné stretnutie. Ide tak spraviť aj s ostatnými potenciálnymi partnermi. Toto musí ísť rýchlo. Nemáme na čo čakať,“ uviedol.

V pondelok ráno by sa mal Matovič stretnúť s predsedom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom, ktorý to potvrdil. Najlepšia vláda bude podľa Kollára taká, ktorá bude myslieť na ľudí. Hnutie nemá problém ani so stranou Za ľudí a SaS ako potenciálnymi koaličnými partnermi.

Matovič poznamenáva, že teraz by sa mali pokúsiť o vytvorenie vlády, ktorá bude mať ústavnú väčšinu v parlamente. „Bolo by to určite lepšie, aj keď komplikovanejšie,“ hovorí Matovič. Dodáva, že by uprednostnil štvorkoalíciu pred trojkoalíciou.