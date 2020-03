Do parlamentu by sa mali dostať viaceré rodinné dvojice

Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR po spracovaní všetkých zápisníc.

ĽSNS by mala mať v parlamente dva rodinné vzťahy. Podľa preferenčných hlasov by sa do parlamentu mal dostať okrem lídra strany Mariana Kotlebu aj jeho brat Marek. Rovnako by mal pôsobiť v parlamente z tejto strany aj Štefan Kuffa so svojím synom Filipom.

V hnutí Sme rodina by mal pôsobiť švagor so švagrinou, ide o Petra a Adrianu Pčolinských. Rovnako by sa mala do parlamentu dostať aj Petra Krištúfková, ktorá je mamou jednej z dcér Borisa Kollára.

Aj strana Za ľudí bude mať v parlamente rodinný vzťah. Ide o Vladimíra Ledeckého s dcérou Vladimírou Marcinkovou. „Otec a dcéra. Je to asi po prvý raz, čo sa takéto 'kombo' dostalo do parlamentu. Som za to veľmi vďačná. Hoci sme išli každý po vlastnej ceste, je veľkým zadosťučinením, že sa nám cesty pretínajú a môžeme spojiť sily v tých najväčších snahách a výzvach,“ uviedla Marcinková na sociálnej sieti.