Matovič nepredpokladá konflikty pre kultúrno-etické otázky

Zamerať sa chce skôr na "opravu základov krajiny". "Máme jediný pokus," zdôraznil. Prejavenú voličskú dôveru prirovnal v nedeľnej povolebnej diskusnej relácii RTVS k Novembru '89 či k pádu mečiarizmu.

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár povedal, že má určité podmienky pre budúce fungovanie vlády. Prvou je, že sa nebudú otvárať kultúrno-etické otázky, ďalej, že sa nebudú rušiť drobné sociálne benefity pre ľudí, ako napríklad vlaky zadarmo pre dôchodcov, 13. dôchodok či téma nájomného bývania. Zdôraznil, že hnutie Sme rodina bude garantom sociálnych istôt. „Budeme sa snažiť robiť záchrannú sieť,“ komentoval.

Podľa Veroniky Remišovej zo strany Za ľudí je potrebné štát „opraviť“ vo všetkých oblastiach. Podstatné sú pre ňu boj proti korupcii, otázka nájomných bytov či infraštruktúra. Do programového vyhlásenia vlády sa podľa jej slov „zmestí všeličo“. Pre každú oblasť by sa mal zaviesť ukazovateľ, ktorý sa bude dať po štyroch rokoch zmerať. Zavládnuť by podľa Remišovej mala úplne nová politická kultúra. Na čele polície by mal byť podľa nej niekto, kto má výsledky.

Šéf SaS Richard Sulík vidí výzvu budúcej vlády hlavne v zavedení ekonomických opatrení, považuje za dôležité, aby štátny deficit klesol.

Martin Beluský z ĽSNS uviedol, že v strane budú podporovať zákony, ktoré vyhodnotia ako dobré pre Slovensko. Zdôraznil, že nemajú dôvod politikárčiť. Nemyslí si, že opozičné poslanecké kluby musia spolupracovať. Ak budú mať spoločné témy, nebudú mať problém sadnúť si ako s koalíciou, tak s opozíciou.

Podľa Juraja Blanára zo Smeru-SD pri voľbách dostali „výprask“ najmä progresívci.

Podľa Remišovej sa nesmie opäť stať, aby sa zopakovala situácia pri voľbe generálneho prokurátora. Poukázala na to, že generálny prokurátor je najmocnejší muž spravodlivosti, preto by to mal byť čestný človek, odborník a profesionál. Práve jeho voľba bude podľa jej slov prvou najdôležitejšou voľbou pre budúci parlament. Mieni, že by mala byť verejná. Rovnako aj podľa Blanára je verejné vypočutie generálneho prokurátora správnym krokom.

Podľa Kollára generálneho prokurátora nemusia voliť len poslanci. Je za to, aby sa zaviedli previerky sudcov, na čo bude potrebná zmena ústavného zákona. Hnutie podľa neho nemá problém s prezidentom Policajného zboru Milanom Lučanským.