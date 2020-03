Matovič verí, že OĽaNO sa nerozpadne, Remišová prestup neľutuje

Po voľbách podľa predsedu SaS Richarda Sulíka nehrozí štiepenie strany. Tvrdí, že strana bude mať „stabilný poslanecký klub“. Zároveň si myslí, že strana by mala byť stabilizujúcim prvkom, ktorý bude „stmeľovať“. Poznamenal, že pozíciu predsedu strany budú riešiť na kongrese, ktorý by mal byť na jar. Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá kandidovala za SaS, by sa podľa domnienok Sulíka nemala vrátiť na Slovensko a mala by ostať v europarlamente.

Remišová uviedla, že pre ňu je dôležité, aby nasledujúce štyri roky bol dialóg konštruktívny a aby sa výsledky, ktoré ľuďom sľúbili, boli splnené.

Líder OĽaNO v diskusnej relácii opäť zdôraznil, že do koalície s ĽSNS a Smerom-SD nepôjde. Podotkol, že zostavenie vlády nebude riešiť cez médiá, podľa neho sa najskôr dohodnú medzi sebou a až potom to oznámia. Zároveň chce zabojovať, aby sa dali dokopy štyri politické subjekty. Či sa to podarí, nateraz povedať nevedel. Martin Beluský z ĽSNS poznamenal, že strana by zo zdvorilosti na rokovanie s OĽaNO prišla. Avšak podľa neho si uvedomujú, že budú v opozícii. Matovič verí, že klub OĽaNO sa po voľbách nerozpadne.

Výsledky volieb Smer-SD rešpektuje, uviedol Juraj Blanár. Podotkol, že strana sa bude snažiť, aby sa sociálne výhody pre ľudí zachovali. Ako potvrdil, rovnako budú „strážiť“ aj budúcu koalíciu.

Boris Kollár zo Sme rodina potvrdil, že ministrom nechce byť. Chce ostať v parlamente a presadzovať zákony pre obyčajných ľudí. O ministerské kreslá by však jeho hnutie malo záujem.