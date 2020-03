Matovič má záujem o rezort vnútra, má predstavu aj o ministrovi

Má predstavu o konkrétnom ministrovi, avšak povie ju až pri rokovaniach s potenciálnymi partnermi. Uviedol to novinárom po nedeľnej televíznej diskusii.

„Sme autentické protikorupčné hnutie, ktoré išlo do politiky preto, aby vykynožilo korupciu, no a na to potrebujete ministerstvo vnútra,“ myslí si Matovič. Opätovne potvrdil, že chce účinný zákon o preukazovaní pôvodu majetku.

Na otázku, či by bolo v poriadku, aby mal predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár silový rezort, neodpovedal priamo. V minulosti sa dostali do médií fotky Kollára s členmi bratislavského podsvetia na spoločnej dovolenke vrátane odsúdeného bosa skupiny piťovcov Juraja Ondrejčáka. „Fotka s mafiánom je problém, ale títo ľudia (súčasná vláda, pozn. TASR) priamo s mafiánmi robili biznis,“ reagoval Matovič.ghm tur