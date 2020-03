Matovič si myslí, že so zostavovaním vlády netreba čakať

V nedeľnej povolebnej diskusnej relácii TV Markíza však zdôraznil, že vládu "nechcú skladať za pomoci médií". Mieni, že súčasťou vládneho programu by mali byť aj výsledky internetovej ankety rozhodni.to, ktoré hnutie zverejnilo krátko pred voľbami do Národnej rady (NR) SR. Deklaroval, že chce, aby kabinet vydržal celé volebné obdobie.

„Každý z nás má predstavu, niekde to bude možno kolidovať,“ reagoval Matovič na otázku rozdelenia ministerstiev s dôvetkom, že niekde to možno bude „bezprizorné“. V pozícii ministra zdravotníctva si však vie predstaviť Mareka Krajčího (OĽaNO). Chce, aby nad ministerstvami fungovala nezávislá kontrola. Uviedol tiež, že spraví „všetko pre to“, aby vláda vydržala štyri roky.

Predseda SaS Richard Sulík si myslí, že sa budú vedieť dohodnúť. Ak by zostavovanie vlády trvalo aj dva mesiace, nešlo by podľa jeho slov o „žiadnu tragédiu“. Sulík si vie predstaviť, že by bol aj v inej funkcii ako na poste ministra financií.

Predseda hnutia Sme Rodina Boris Kollár uviedol, že v pozícii ministra dopravy si vie predstaviť Štefana Holého. Milana Krajniaka by posunul na silový rezort, Jaroslava Karahutu na pôdohospodárstvo.

Rovnako predseda Za ľudí Andrej Kiska si myslí, že si najprv treba sadnúť a rokovať. Poznamenal, že ho Matovič na zostavenie vlády nepotrebuje.