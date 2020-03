Babiš a Zeman gratulujú Matovičovi k víťazstvu vo voľbách

Babiš vo vyjadrení na sociálnej sieti uviedol, že Matovič a jeho hnutie viedli skvelú kampaň, ktorou si dokázali získať obrovskú dôveru ľudí. Predseda českej vlády dodal, že ČR má so Slovenskom vynikajúce vzťahy a on sám sa veľmi teší na ďalšiu spoluprácu, a to na bilaterálnej úrovni, vo Vyšehradskej skupine (V4) i v rámci Európskej únie.

Prezident Zeman „gratuluje víťazovi volieb na Slovensku a praje si skoré zostavenie akcieschopnej vlády“, uviedol na Twitteri jeho hovorca Jiří Ovčáček. Zeman je podľa neho presvedčený, že nadštandardné vzťahy medzi ČR a SR a tiež úzka spolupráca v rámci V4 sa budú naďalej rozvíjať. Oceňuje tiež, že napriek predpokladom vo voľbách neuspeli extrémisti.

České médiá v prvých správach o slovenských voľbách zhodne zdôrazňujú, že Slovensko smeruje k výraznej politickej zmene. Ako uviedol aj server iDNES.cz, neúplné výsledky potvrdzujú presvedčivé víťazstvo opozičného hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Spravodajský kanál Českej televízie (ČT24) na svojom webe píše „Éra Smeru končí, vo voľbách uspeli Obyčajní ľudia“ a tým, že vládna strana Smer-SD ako „dlhoročný hegemón“ skončila na druhom mieste so svojím najslabším volebným výsledkom.

ČT24 rovnako ako viaceré ďalšie české médiá si tiež všíma, že tesne pod volebným prahom zostáva koalícia PS/Spolu, ktorá v SR zvíťazila vo vlaňajších európskych voľbách a z ktorej vzišla aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Televízia Nova označila slovenské voľby za prelomové hlasovanie, po ktorom čakajú slovenskú politiku veľké zmeny. Server Novinky.cz doplnil, že protikorupčné hnutie OĽaNO vyhralo „na plnej čiare“ a Matovič tvrdí, že chce vytvoriť najlepšiu vládu pre Slovensko, pričom premiér a volebný líder Smeru-SD Peter Pellegrini mu už gratuloval a pripustil pravdepodobný odchod strany do opozície.