Pčolinský: Tretie miesto pre Sme rodina bude fantastický úspech

Povedal to Peter Pčolinský na margo doterajších predbežných neoficiálnych výsledkov. S výsledkom, ktorý sa ukazuje po sčítaní viac ako 90 percent hlasov, je veľmi spokojný.

„Ak to dopadne tak, ako to teraz je, že skončíme tretí, myslím si, že je to fantastický úspech Sme rodina. Pretože mnohí nás podceňovali, zatracovali, odsudzovali, ale ľudia im vystavili vysvedčenie,“ povedal pre TASR Pčolinský.

Na otázku, čím si získali hlasy voličov, odpovedal, že dôvodov je viacero. Poukázal napríklad na to, že štyri roky chodia medzi ľudí a vidí, aké sú reakcie na lídra hnutia. „Boris je autentický. Hovorí, čo si myslí, často si nedáva servítku pred ústa a to je ľuďom blízke,“ poznamenal. Ľudí tiež podľa neho oslovili aj niektoré body programu a hnutie sa taktiež snažilo v predvolebnom cirkuse zachovať si zdravý rozum a trocha normálnosti. V neposlednom rade stavalo hnutie aj na dôvere.

Na margo hlasov pre ďalšie kandidujúce strany a hnutia zhodnotil, že je v niektorých prípadoch prekvapený. „Ako by povedala Gizka Oňová, šokantné,“ povedal. Prekvapil ho napríklad výsledok ĽSNS, očakával preň vyššie čísla. Predpokladal, že koalícia PS-Spolu bude mať po výraznom nástupe Igora Matoviča problém, čísla pre stranu Za ľudí Andreja Kisku ho tiež neprekvapili, rovnako ho neprekvapil ani Smer-SD, ani výsledok OĽaNO. Naopak, čakal viac hlasov pre SaS.