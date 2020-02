Kiska verí, že vyhrá demokratická opozícia

Uviedol to v sobotu po príchode na volebnú noc v jednom z bratislavských hotelov, kde bude čakať na výsledky spolu so svojimi kolegami z kandidačnej listiny.

To, čo bude vo voľbách úspech pre stranu, konkretizovať nechcel. Podotkol, že ľudia rozhodli. „Teraz je zbytočné filozofovať. Dôležité je, aby sme sa zajtra zobudili do rána, keď demokratická opozícia bude môcť zostaviť vládu,“ povedal exprezident.

Líder strany uviedol, že u nich doma sa uzatvárali stávky na volebný výsledok. Konkrétne odhady však povedať nechcel. Podľa jeho slov vyššiu stávku mala jeho manželka ako dcéra.

Kiska povedal, že kandidátka bola vystavaná výborne. Poznamenal, že nie je nervózny. „Spravili sme všetko, čo sa dalo. Špina bola obrovská, pravdaže, spravili si z nás terč útokov. Ale bol odvedený kus obrovskej práce a teraz už len pár minút vyčkať. Ja si myslím, že to bude dobré,“ dodal. Presvedčený je, že strana z výsledkov sklamaná nebude.

Exprezident prvýkrát v pozícii lídra strany Za ľudí odovzdal svoj hlas v Poprade, kde strávil čas s rodinou. Hlasovací lístok vhodil do volebnej urny v sprievode svojej manželky. Poznamenal, že počas dňa dostal veľa povzbudivých informácií.

Na otázku, či by v prípade výhry strany OĽaNO išiel do Trnavy zablahoželať víťazovi volieb, poznamenal, že o tom vôbec neuvažoval. „Cesta z Bratislavy do Trnavy je rovnako dlhá ako z Trnavy do Bratislavy,“ povedal.

Okrem lídra strany sa na volebnej noci v Bratislave zišlo viacero kandidátov, ich rodiny a ich podporovatelia. Kisku prišla z rodiny podporiť jeho dcéra s vnučkou.