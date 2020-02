Pellegrini bude sklamaný, ak sa potvrdí predpokladaný výsledok volieb

Pokiaľ sa potvrdia jeho informácie, bude sklamaný. Potvrdil to pri príchode do centrály Smeru-SD, kde bude so spolustraníkmi čakať na výsledky volieb.

„Už tuším, komu aké číslo patrí,“ poznamenal s tým, že komentovať bude, ale až keď sa to potvrdí. Pred pravdepodobným výsledkom si oči nezatvára. Ak sa potvrdí číslo, ktoré by mal podľa odhadov získať Smer-SD, bude sklamaný, priznal. Podľa odhadov by mal Smer-SD údajne skončiť druhý za OĽaNO, mal by mať pod 20 percent.

Ministerka vnútra Denisa Saková pri príchode do centrály povedala, že prijmú akýkoľvek výsledok. Pre podpredsedu strany Richarda Rašiho by bol dobrý volebný výsledok nad 20 percent.