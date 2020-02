Štátna komisia pre voľby zaznamenala niekoľko podnetov od voličov

Voliči informujú komisiu o veciach, ktoré sa im vo volebných miestnostiach nepáčia. Povedala to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na Ministerstve vnútra SR Eva Chmelová.

Štátna volebná komisia dostala podnet týkajúci sa vysypania volebnej schránky. Chmelová uviedla, že schránka sa vysypala „len tak“. Voliči tiež poukazujú na to, že schránky na nepoužité volebné lístky sa napĺňajú veľmi rýchlo. „Vykonávame a zabezpečujeme kontrolu volebných miestností v súčinnosti s konkrétnymi okresnými volebnými miestnosťami,“ povedala Chmelová.

Na margo roztržky v Košiciach, kde opitý muž odmietol podpísať prevzatie volebných lístkov a napadol člena volebnej komisie, hovorí, že „k incidentom by nemalo dochádzať, o to by sa mali starať členovia okrskových volebných komisií“.