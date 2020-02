Ministerstvo zdravotníctva: Doposiaľ 143 testov na koronavírus bolo negatívnych

Vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) v tejto súvislosti odporúčajú dôsledne dodržiavať osobnú hygienu, teda pravidelne si umývať si ruky mydlom alebo dezinfekčným gélom, zakrývať si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní, nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky, vreckovku ihneď vyhodiť do uzavretej odpadovej nádoby.

Podľa virológov je nutné dôsledne dbať na čistotu bezprostredného prostredia a čistenie dotykových povrchov, ako kľučky, mobily, stôl a podobne. Odporúčajú obmedziť nosenie náramkov a iných predmetov na rukách. Radia vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu.

Pripomínajú, že je dôležité dodržiavať osobný odstup, najmenej jeden meter, zbytočne nepodávať ruky. Odporúčajú nevyhľadávať miesta s vysokou hustotou ľudí, ak to nie je nevyhnutné. V prípade príznakov prechladnutia, bolesti hrdla, zvýšenej teploty a kašľa radia ostať doma a neprijímať návštevy.

Rovnako je vhodné zamedziť zdieľané používanie uterákov, riadov a iných osobných predmetov s členmi rodiny. Ak sa príznaky zhoršia, je potrebné zavolať lekára alebo kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva SR a neohlásene nenavštevovať ambulanciu alebo pohotovostnú službu. Tiež odporúčajú mať doma základné lieky na zníženie horúčky. Odporúčajú vyhýbať sa cestovaniu, ak to nie je nevyhnutné.