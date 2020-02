Občania môžu pre vážne dôvody požiadať o prenosnú volebnú schránku

Urobiť tak môžu aj občania v zdravotníckych a iných zariadeniach, ak sú však umiestnení mimo svojho volebného okrsku, potrebujú hlasovací preukaz. O ten môžu požiadať obec, v ktorej majú trvalý pobyt, ešte v piatok 28. februára osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Vyplýva to zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva.

O prenosnú schránku môže volič požiadať obec sám či prostredníctvom inej osoby do piatka, alebo okrskovú komisiu v deň konania volieb. „Urobiť tak môže len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená,“ priblížili pre TASR z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.

Okrsková komisia v takomto prípade vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. „Keďže sa nachádza vo svojom volebnom okrsku, nemusí mať hlasovací preukaz,“ dodal rezort vnútra.

Ak však bude volič v deň volieb hospitalizovaný alebo umiestnený v zariadení či opatrovníctve mimo svojho volebného okrsku, musí vopred požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. „V deň volieb oznámi túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, v ktorej obvode sa nachádza a členovia komisie prídu s prenosnou volebnou urnou za ním,“ doplnilo MV.

Vyslaní členovia komisie musia podľa zákona zabezpečiť zachovanie tajnosti hlasovania. Občana, ktorý takto hlasoval, podpísal prevzatie hlasovacieho lístka a obálky, zapíšu do zoznamu.

„Ak tak volič nemôže urobiť alebo ak prevzatie hlasovacieho lístka a obálky odmietne podpísať, člen okrskovej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v zozname. Vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie vykonajú pri podpise voliča opatrenia na ochranu osobných údajov ostatných voličov zapísaných v zozname,“ vysvetľuje zákon.

Volebný zákon myslí aj na ľudí, ktorí nemôžu upraviť hlasovací lístok sami pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nevedia čítať alebo písať. Umožňuje im, aby to za nich urobila iná osoba, ale nesmie to byť člen okrskovej volebnej komisie. „Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb,“ dopĺňa ministerstvo vnútra.

Parlamentné voľby budú na Slovensku 29. februára. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.