Nezvyčajné účinky 20-minútovej prechádzky

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je fyzická neaktívnosť 4. hlavnou príčinou vzniku ochorení a predčasného úmrtia vo svete. Aj to je dôvod, prečo sa vo svete rozmáhajúcich sa kancelárií a malých podnikov treba viac venovať pohybu.

Pod pojmom fyzická aktivita si netreba hneď predstaviť fitness centrum alebo športy, ktoré nás nebavia. Udržať krok so zdravým životom nám neraz môže pomôcť aj taká samozrejmá vec, ako je prechádzka.

Cítite sa na dne? Vyskúšajte prechádzku

„Ľudské bytosti nie sú stvorené tak, aby celý deň presedeli,“ hovorí celebritný tréner Matt Roberts. „Mierna aktivita, ako je kráčanie, posilňuje krvný obeh, čím sa zvyšuje množstvo adrenalínu a endorfínov v organizme,“ hovorí Roberts. „Vyššie hladiny týchto hormónov podporujú dobrú náladu a úroveň energie – preto sa po prechádzke vždy cítite dobre.“

Prechádzka tiež výrazne znižuje riziko ochorení srdca, mozgovej príhody, demencie, rakoviny hrubého čreva a prsníka a depresie.

Odborník na biológiu a biomediku z Astonskej univerzity James Brown ďalej hovorí, že kráčaním tiež bojujeme proti starnutiu a predčasnému úmrtiu. „Kráčanie... dokáže znížiť bolesť pri artritíde o polovicu, zdvihnúť úroveň energie a obmedziť únavu,“ vyhlásil Brown na Britskom vedeckom festivale.

„Tieto zmeny nevidíme u bežcov maratónu, nevidíme ich ani u kulturistov a bežcov na dlhé trate. Možno ich pozorovať len u tých, ktorí kráčajú polhodinu denne.“

Prekvapivé účinky prechádzky

Pre rodiny prechádzka nie je len prostriedkom na utuženie vzťahov, ale tiež spôsobom, ako pomôcť deťom so zdravím už odmalička. Ako sa uvádza v čínskej štúdii, rodinná prechádzka pomáha maloletým zlepšiť videnie do diaľky a znižuje riziko vzniku krátkozrakosti. Podľa vedcov za to môže aj fakt, že pozeraním do diaľky posilňujeme svaly oka.

Ďalší dôvod, prečo by ste deťom mali zobrať tablet a poslať ich von, je ten, že hranie vonku posilňuje psychické zdravie dieťaťa a jeho sebavedomie.

Prechádzka je tiež riešenie pre tých, ktorí hľadajú upokojenie myšlienok, no nedarí sa im meditovať. „Nedá sa mi meditovať ani niekoľko minút,“ hovorí pre Huffington Post 34-ročná Louise Daviesová. „Mrvím sa, myšlienkami stále odbieham a po piatich minútach to väčšinou vzdám. Na druhej strane pri kráčaní si dokážem vyčistiť hlavu tak, ako pri ničom inom. Vždy som pri ňom sústredená a z prechádzky sa vraciam s jasnými myšlienkami.“

Najviac sa oplatí prechádzať ráno

Okrem vyššie spomenutých pozitív nám prechádzka dožičiava aj lepšiu socializáciu s okolím. Vďaka prechádzke viac vnímame svet okolo seba a získavame väčšiu chuť socializovať sa.

Najväčšie benefity vám poskytne prechádzka ráno. Ak sa vyberiete do prírody, môžete rátať s tým, že získate inšpiráciu do celého dňa. Ak sa okrem prechádzania rozhodnete pre zdravšiu stravu, môžete tiež rátať s tým, že čoskoro sa výsledky preukážu aj na váhe.