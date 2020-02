Auto narazilo do betónového stĺpa, spolujazdkyňa podľahla zraneniam

Tragická dopravná nehoda, následkom ktorej prišla o život 57-ročná žena, sa stala v stredu (26. 2.) popoludní v obci Nižný Žipov v okrese Trebišov. Auto značky Peugeot 307 tam vrazilo do betónového stĺpa verejného osvetlenia, žena sedela pri vodičovi.

K nehode došlo krátko pred 15.30 h, vozidlo viedol 64-ročný vodič z Trebišovského okresu, s ktorým smeroval do Nižného Žipova od obce Čeľovce. „Po prejazde pravotočivej zákruty však s autom prešiel do protismernej časti vozovky, z ktorej následne zišiel na trávnatý pás a čelne narazil do betónového stĺpa verejného osvetlenia. Jeho 57-ročná spolujazdkyňa utrpela pri náraze zranenia, ktorým, žiaľ, pri prevoze do trebišovskej nemocnice podľahla,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Podľa predbežného vyjadrenia lekárov vodič utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti 30 dní. Dychová skúška u neho prítomnosť alkoholu v dychu nepotvrdila.

Vec na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. „Policajti túto tragickú udalosť na mieste dôkladne zadokumentovali aj za účasti znalca z odboru cestná doprava. Presná príčina tejto dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia sú však predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla Ivanová.