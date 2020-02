Lekári varujú: Obľúbená upokojujúca bylina môže mať vážne vedľajšie účinky

Ľubovník bodkovaný, ktorý sa často používa ako bylinný liek na depresiu a ďalšie stavy, môže mať vážne vedľajšie účinky. Patria sem nebezpečné zmeny telesnej teploty a krvného tlaku.

Potvrdil to výskum publikovaný v odbornom časopise Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology. V ňom vedci porovnávali vedľajšie účinky ľubovníka bodkovaného s účinkami antidepresíva fluoxetínu.

Vedľajšie účinky ľubovníka bodkovaného boli rovnako závažné ako účinky antidepresíva. Patrí sem:

úzkosť,

záchvaty paniky,

závraty,

zvracanie,

amnézia a agresia.

Ľubovník bodkovaný môže tiež interagovať s inými liekmi, ako sú antikoncepčné tablety, lieky na riedenie krvi a iné antidepresíva.

Prvá autorka štúdie Claire Hobanová uviedla:

„Existuje všeobecná viera, že pretože je niečo prírodné a dá sa kúpiť v obchode so zdravou výživou bez lekárskeho predpisu, tak je to bezpečné. Ľudia však musia začať uvažovať o ľubovníku bodkovanom a iných rastlinných prípravkoch ako o liekoch a vyhľadať radu od kvalifikovaného lekára, aby ho mohli bezpečne používať. Je znepokojujúce vidieť také závažné nepriaznivé reakcie v našej populácii, keď ľudia veria, že robia niečo proaktívne pre svoje zdravie s malým rizikom. V rokoch 2000 - 2013 sme našli 84 hlásení o nežiaducich účinkoch ľubovníka bodkovaného a 447 na fluoxetín. Aj keď sa vyskytlo menej potvrdených prípadov vedľajších účinkov ľubovníka bodkovaného, vieme, že menej ľudí užíva ľubovník bodkovaný a nežiaduce účinky na rastlinné lieky sa väčšinou nehlásia, pretože sa nepovažujú za lieky. Ďalej sme zistili, že hlásené reakcie na ľubovník bodkovaný boli veľmi podobné fluoxetínu, ktorý zahŕňal úzkosť, záchvaty paniky, závraty, zvracanie, amnéziu a agresiu. “

Ľubovník bodkovaný je v mnohých krajinách dostupný bez lekárskeho predpisu.

Ian Musgrave, ktorý je spoluautorom štúdie, uviedol: