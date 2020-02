Andrej Danko vyzval ľudí, aby išli voliť a rozhodovali sa prezieravo

„V sobotu 29. februára máme opäť právo slobodne vyjadriť svoj názor. Využime naše ústavné právo a poďme voliť,“ vyhlásil s tým, že sme na križovatke dejín. „Nie je to po prvý raz, keď nás osud vyzýva prejaviť odvahu a múdrosť. V tomto období sa rozhoduje o charaktere nášho štátu. Rozhodujme sa prezieravo, na základe zdravého úsudku,“ povedal Danko.

Na výber je podľa jeho slov niekoľko ciest. „Správnou je však len tá, ktorá vedie k pokore a k poznaniu samých seba. Tá, ktorá sa opiera o hodnoty, ktoré sú určené našimi predkami. Nezraďme ich, počúvajme hlas nášho srdca a svedomia,“ podotkol Danko a dodáva, že treba rozlišovať tých, ktorí pre národ pracujú, a tých, ktorí majú len prázdne sľuby. „Nebuďme otrokmi vo vlastnom štáte. My sme tu doma. Dokážme to aj v najbližších voľbách. Zachovajme Slovensko, aké ho poznáme my a aké ho chceme, a to aj pre nasledujúce generácie,“ apeloval Danko.

Je podľa neho v národnom záujme, aby Slovensko bolo bezpečným a prosperujúcim domovom pre všetkých. „Aby každý občan Slovenskej republiky cítil, že má rovnaké práva, ale aj povinnosti. Aby sme podporovali rodinu ako zväzok muža a ženy. Aby sme pomáhali, ctili si našich starých rodičov, ktorí Slovensko v ťažkých časoch budovali, ale aj bránili. Aby sme nezabúdali na našu mladú generáciu, ktorá ponesie štafetu nášho národného bytia v budúcnosti,“ vymenoval.