Do nemocnice v Ružomberku priviezli ďalších 4 ľudí s podozrením na koronavírus

Ide o rodinu, ktorá bola na lyžovačke v Taliansku. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Petra Dišková s tým, že bližšie informácie poskytne neskôr.

Pacienta s podozrením na toto ochorenie priviezli do vojenskej nemocnice aj v utorok (25. 2.). Muž podľa hovorkyne pracuje ako kamionista a od 21. januára do 16. februára bol pracovne v talianskom Miláne. Výsledky z jeho krvnej vzorky, ktorú poslali do laboratória v Bratislave na vyšetrenie prítomnosti koronavírusu, zatiaľ nie sú známe. Pacient zostal hospitalizovaný na klinike infektológie.