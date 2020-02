Video: Aj takto sa v Číne bránia proti koronavírusu

Obyvatelia čínskej usadlosti na východe krajiny reagovali na hrozbu šíriaceho sa koronavírusu samoizoláciou – rozhodli sa, že v rámci dediny nikoho nepustia von ani dnu. Aby bolo toto extrémne opatrenie riadne dodržiavané, na cesty vedúce von z dediny postavili skupiny strážnikov, medzi ktorými sa našli aj policajti vo výslužbe.

Bohužiaľ, mimoriadna situácia sa nevyplatila každému. Dedinčan, ktorý predtým odišiel z dediny na nákup na svojom mopede, sa pred príchodom domov stretol so zatarasenou cestou a dvojicou strážnikov. Ak by sa chcel zložiť v pohodlí vlastného domu, musel by prejsť cez červenú stuhu a dvoch mužov.

To však nie je všetko. Jeden zo strážcov dediny zrejme videl v prichádzajúcom dedinčanovi hrozbu, pretože pred ním predviedol niekoľko bojových kúskov z kung-fu. Takáto ukážka skutočne zafungovala, pretože muž na mopede sa rýchlo zvrtol a vybral sa na spiatočnú cestu.

Nový koronavírus, ktorý pravdepodobne vypukol v čínskom meste Vu-chan, má dosiaľ na svedomí takmer 3.000 ľudských životov a viac ako 80.000 nakazených po celom svete.