Danko: Prezidentka bude veľmi riskovať, keď nepodpíše 13. dôchodok

Prezidentka SR Zuzana Čaputová bude veľmi riskovať, keď nepodpíše zavedenie 13. dôchodku, pretože peniaze na toto opatrenie sú. Uviedol to v stredu predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko.

„Principiálne stojí na pozícii, že sa spolieha na svoj tím a takisto si myslím, že odhadla, že má čas. Osobne si myslím, že sa spolieha na to, že príde vláda, ktorá urobí všetko naopak ako táto vláda v tejto oblasti,“ podotkol v súvislosti so schválenými návrhmi na súčasnej schôdzi parlamentu.

„Sú ľudia, ktorí majú liberálnejšie myslenie, ale ja im vždy hovorím, že ich liberálne myslenie sa končí tam, kde sa potláča právo iného, a potom sú tu ľudia, ktorí jednoducho nechcú takýto posun v spoločnosti,“ poznamenal na margo Istanbulského dohovoru.

V prípade prídavku na deti Danko podľa vlastných slov hovoril o systéme, ktorý by vyžadoval novelu zákona o dani z príjmu. Spomenul maďarský model, podľa ktorého, ak má žena tri deti a pracuje, neplatila by daň z príjmu. Podobný model by bol podľa neho „fintou“, pretože by to nebolo možné zneužiť.

Návrh na zrušenie diaľničných známok v stredu ráno vzala späť vláda. Danko skonštatoval, že rozmýšľali aj o alternatívach, či sa nepozrieť na isté skupiny obyvateľstva. „Ale, keďže to bolo teraz na veľmi zložitú debatu a máme jeden deň na rokovanie, tak sme sa dohodli, že aj po tom, čo som avizoval, že toto sa siliť nebude,“ zdôraznil. Podľa neho sa tým podarilo otvoriť tému, ako reálne sú prezentované termíny dostavby diaľnic na Slovensku pri súčasnom nastavení systému.