Tento zvuk v uchu si dokážu vyvolať len niektorí z nás. Patríte medzi vyvolených?

Počuli ste už niekedy o takzvanom napínači bubienka? So štíhlym svalom v uchu, ktorý sa po latinsky označuje aj ako musculus tensor tympani, majú skúsenosť predovšetkým lekári, no oddnes sa možno zapíše aj do vášho povedomia. Ide totiž o sval, ktorým dokážu vedome pohybovať len niektorí z nás.

Na tento fakt na sociálnej sieti Twitter upozornil novinár Massimo, ktorý v príspevku uvádza: „Časť ľudstva dokáže ovládať sval v uchu, ktorý sa volá napínač bubienka.“

A part of the human population can voluntarily control the tensor tympani, a muscle within the ear. Contracting this muscle produces vibration and sound. The sound is usually described as a rumbling sound https://t.co/FjD36qFACU pic.twitter.com/ianKb60EK8