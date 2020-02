KDH a Dobrá voľba by vedeli, ako zaplatiť zavedenie 13. dôchodku

Parlament v utorok (25. 2.) schválil zavedenie 13. dôchodku na Slovensku. Podľa mimoparlamentnej strany KDH však nemá krytie v štátnom rozpočte, nebude však navrhovať jeho zrušenie. Ďalšia mimoparlamentná strana Dobrá voľba uviedla, že súhlasí s týmto opatrením, aj keď nepodporovala zvolanie mimoriadnej schôdze.

„Strana Smer-SD a ich nová koalícia schválila 13. dôchodok, ktorý nemá krytie v štátnom rozpočte. Nemáme problém so zvyšovaním dôchodkov, pokiaľ to možnosti rozpočtu dovoľujú,“ uviedlo v stanovisku pre médiá KDH, ktoré nebude navrhovať zrušenie 13. dôchodku. „Budeme zodpovedne hľadať možnosti, ako nájsť dodatočné zdroje na to, aby mohol byť vyplatený. Niečo sa bude dať ušetriť, niečo sa bude dať vybrať viac a využijeme ešte jednu možnosť, ako získať dodatočné zdroje,“ priblížilo KDH. Tým riešením má byť opatrenie zamerané na preukazovanie pôvodu majetku. „Ak si ľudia vypýtajú vládu zmeny, tak už teraz môžeme odkázať všetkým tým Ficom, Vážnym, Dankom a Kollárom, nech si prichystajú doklady, ako nadobudli svoje majetky. Zákony treba ctiť a zákon hovorí, že dôchodky treba vyplatiť. Rovnako však zákon hovorí, že pôvod majetku treba preukázať,“ dodalo KDH s tým, že ak politici nebudú vedieť preukázať, ako k majetkom prišli, prípadne ich rodinní príslušníci, mali by byť v zmysle zákonov speňažené. „Takto získané prostriedky budú účelovo viazané na doplnkový odvod do Sociálnej poisťovne na výplatu 13. dôchodku,“ tvrdí KDH.

Strana Dobrá voľba nepodporovala mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa o 13. dôchodkoch rokovalo. „Nemyslíme si, že bola úprimná, ani dôvody na formu skráteného rokovania. Avšak tak, ako som sa vyjadril viackrát mediálne, ak by prišlo ku konečnému hlasovaniu, nezradíme náš sľub a program. Sme za spravodlivejšie dôchodky, najmä u tých najnižších, ktorí niektorí odrobili 40 rokov ako učitelia a žijú z nedôstojného príjmu,“ uviedol v stanovisku pre médiá líder Dobrej voľby Tomáš Drucker.

Strana tiež uvádza, že má opatrenia, ako finančné prostriedky zabezpečiť aj na 13. dôchodok. „Rodičov, naopak, chceme odmeniť nižšími daňami od počtu detí, lepším prístupom k bývaniu, škôlke a podporou zamestnávateľov, ktorí zamestnajú matky s viac deťmi,“ dodal Drucker.